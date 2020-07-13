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Кредити під 1700% річних: у
НБУ порадили, як уберегтися

Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:32

Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися

Пропонуємо до обговорення:
У НБУ наводять три пункти, на які обов’язково потрібно звертати увагу.

Дивися повний текст Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися.
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