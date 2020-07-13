У НБУ наводять три пункти, на які обов’язково потрібно звертати увагу.
Дивися повний текст Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 14:32
Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися
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Дивися повний текст Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися.
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