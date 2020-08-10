Вже наступного четверга наш черговий випуск присвячений одній з найбільш гарячих і обговорюваних тем.
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 14:33
Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
Додано: Чет 13 сер, 2020 14:33
По пунктам:
1. негде жить и есть деньги, но есть доход в Украине ждать обвала гривны. В остальных случаях см. ниже.
2. Покупателей с началом новой волны вируса опять сдует с рынка, повтор в виде карантина и сезонных заболеваний, падением дохода и безработицей ждёт впереди.. цены в валюте упадут в гривне возможно чуть подрастут.
3. На этапе котлована сразу нет. В готовую первичку см. пункт 1.
4. Преподать , кому? Аренда, срок окупаемости и учитывайте в общей сумме динамику цен на недвижимость, купить недвигу для сдачи на падающем рынке с непонятными переспективами на фоне пандемии ну так себе идея.
5. Для товарищей с очень большой белой зарплатой)
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