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Інвестиції в нерухомість:
купувати зараз або почекати? -...

Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:33

Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...

Пропонуємо до обговорення:
Вже наступного четверга наш черговий випуск присвячений одній з найбільш гарячих і обговорюваних тем.

Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:33

По пунктам:
1. негде жить и есть деньги, но есть доход в Украине ждать обвала гривны. В остальных случаях см. ниже.
2. Покупателей с началом новой волны вируса опять сдует с рынка, повтор в виде карантина и сезонных заболеваний, падением дохода и безработицей ждёт впереди.. цены в валюте упадут в гривне возможно чуть подрастут.
3. На этапе котлована сразу нет. В готовую первичку см. пункт 1.
4. Преподать , кому? Аренда, срок окупаемости и учитывайте в общей сумме динамику цен на недвижимость, купить недвигу для сдачи на падающем рынке с непонятными переспективами на фоне пандемии ну так себе идея.
5. Для товарищей с очень большой белой зарплатой)
straponesa
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