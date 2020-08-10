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Як стимулюватимуть розвиток
ІТ-індустрії в Україні: два...

Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:36

Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два...

Пропонуємо до обговорення:
Прийняття цих законопроєктів сприятиме тому, що частка ІТ-індустрії у загальному ВВП України зросте до 10 відсотків

Дивися повний текст Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два нові законопроєкти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:36

"Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні" - не чіпати те, що працює.
Sergius
 
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