Прийняття цих законопроєктів сприятиме тому, що частка ІТ-індустрії у загальному ВВП України зросте до 10 відсотків
Дивися повний текст Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два нові законопроєкти.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 14:36
Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два...
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Дивися повний текст Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні: два нові законопроєкти.
Додано: Чет 13 сер, 2020 14:36
"Як стимулюватимуть розвиток ІТ-індустрії в Україні" - не чіпати те, що працює.
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