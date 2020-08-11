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Міністр фінансів розповів, чи
зросте курс гривні до 30...

Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:14

Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз немає передумов для того, щоб курс гривні виріс до 30 UAH / USD.

Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30 UAH/USD.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:14

Ясно, если говорят что не будет, то будет. И наоборот... только так эти прогнозы работают)
kdevil
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:22

значит будет 30 в след. году
vitaliy_panchuk
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