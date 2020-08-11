Зараз немає передумов для того, щоб курс гривні виріс до 30 UAH / USD.
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30 UAH/USD.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 15:14
Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чи зросте курс гривні до 30 UAH/USD.
Додано: Чет 13 сер, 2020 15:14
Ясно, если говорят что не будет, то будет. И наоборот... только так эти прогнозы работают)
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