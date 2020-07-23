Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла ще один житловий комплекс корпорації «Укрбуд» – «Академ Парк».
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Додано: Чет 13 сер, 2020 17:32
«Київміськбуд» прийняв ще один житловий комплекс «Укрбуду»
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Дивися повний текст «Київміськбуд» прийняв ще один житловий комплекс «Укрбуду».
Додано: Чет 13 сер, 2020 17:32
А смысл ? Киевгорстрой не достраивает эти дома. Он продаёт то, что было уже построено. Даже то что в этом году введено в эксплуатацию, построено год назад.
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