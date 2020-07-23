RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Київміськбуд» прийняв ще один
житловий комплекс «Укрбуду»

«Київміськбуд» прийняв ще один житловий комплекс «Укрбуду»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:32

«Київміськбуд» прийняв ще один житловий комплекс «Укрбуду»

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла ще один житловий комплекс корпорації «Укрбуд» – «Академ Парк».

Дивися повний текст «Київміськбуд» прийняв ще один житловий комплекс «Укрбуду».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89789
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:32

А смысл ? Киевгорстрой не достраивает эти дома. Он продаёт то, что было уже построено. Даже то что в этом году введено в эксплуатацию, построено год назад.
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київміськбуд зітхнув з полегшенням: об'єкти Укрбуду...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 10:40
3 219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 10:03
2237022
Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду" 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:21
33 2020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 22:50
cannabis_ua
Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,...
R2 » П'ят 26 чер, 2020 14:30
3 214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 23:31
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.