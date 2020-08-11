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Де дізнатися середню вартість
оренди квартири в Києві

Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:54

Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустили портал dashbird, який відображає статистику середніх цін на оренду квартир у столиці за останній час.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:54

Да рынок аренды очень обширный (хорошая статья на эту тему), и аналитика в нем точно не помешает.
А то иногда сдают квартиры с первого показа с агентом, и потом кусают локти, что недополучают прибыль. Агенту главное комиссия и быстрая сдача, а не цена. И бывает месяцами квартиры с завышенной ценой весят на агрегаторах, которые с них получают за рекламу. У каждого свои цели. И не всегда они совпадают с вашими.
RO41m
 
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