В Україні запустили портал dashbird, який відображає статистику середніх цін на оренду квартир у столиці за останній час.
Дивися повний текст Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 17:54
Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві.
Додано: Чет 13 сер, 2020 17:54
Да рынок аренды очень обширный (хорошая
А то иногда сдают квартиры с первого показа с агентом, и потом кусают локти, что недополучают прибыль. Агенту главное комиссия и быстрая сдача, а не цена. И бывает месяцами квартиры с завышенной ценой весят на агрегаторах, которые с них получают за рекламу. У каждого свои цели. И не всегда они совпадают с вашими.
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