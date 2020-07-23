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Інвестори відмовляються від вкладень у китайські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 сер, 2020 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Інвестор в акції Чжу Хайфен вдвічі скоротив вкладення в папери технологічних гігантів Tencent і Alibaba після того, як США минулого тижня оголосили про санкції проти кількох китайських компаній.
Дивися повний текст Інвестори відмовляються від вкладень у китайські технологічні компанії через санкції США
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Додано: Чет 13 сер, 2020 18:09
"количество пользователей в Китае замедляется" Какой-то особый аналитический язык.
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