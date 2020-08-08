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40 компаній-аудиторів перевірять,
як Україна витрачає...

40 компаній-аудиторів перевірять, як Україна витрачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:30

40 компаній-аудиторів перевірять, як Україна витрачає...

Пропонуємо до обговорення:
Витрати за проєктами у межах спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 років перевірятимуть 40 аудиторських компаній.

Дивися повний текст 40 компаній-аудиторів перевірять, як Україна витрачає гроші Євросоюзу.
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