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40 компаній-аудиторів перевірять, як Україна витрачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 сер, 2020 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Витрати за проєктами у межах спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 років перевірятимуть 40 аудиторських компаній.
Дивися повний текст 40 компаній-аудиторів перевірять, як Україна витрачає гроші Євросоюзу
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