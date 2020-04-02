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Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на...
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Додано: Чет 13 сер, 2020 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Поточного року Туреччина практично повністю відмовилася від енергоносіїв «Газпрому». На турецький ринок припало лише 0,01% загального експорту «Газпрому», який склав 11 млрд кубометрів.
Дивися повний текст Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на користь азербайджанського газу
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Додано: Чет 13 сер, 2020 21:57
Останнє речення просто бомба: чим РФ відрізняється від Росії -- невже там також сєпари з'явились?
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svyatoslav_hromyak
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