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Туреччина відмовилася від
енергоносіїв «Газпрому» на...

Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:57

Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на...

Пропонуємо до обговорення:
Поточного року Туреччина практично повністю відмовилася від енергоносіїв «Газпрому». На турецький ринок припало лише 0,01% загального експорту «Газпрому», який склав 11 млрд кубометрів.

Дивися повний текст Туреччина відмовилася від енергоносіїв «Газпрому» на користь азербайджанського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:57

Останнє речення просто бомба: чим РФ відрізняється від Росії -- невже там також сєпари з'явились?
svyatoslav_hromyak
 
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