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5G в Україні: Рудик розповіла,
коли чекати п'ятого...

5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 23:04

5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже давно обговорюють підключення 5G.

Дивися повний текст 5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого покоління мобільних мереж.
R2
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