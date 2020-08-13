В Україні вже давно обговорюють підключення 5G.
Дивися повний текст 5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого покоління мобільних мереж.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 23:04
5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого...
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Дивися повний текст 5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'ятого покоління мобільних мереж.
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