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У США представили воднево-електричний
суперкар (фото, відео)

У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 01:21

У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійська компанія Hyperion Motors представила воднево-електричний суперкар XP-1.

Дивися повний текст У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео).
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