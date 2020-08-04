Каліфорнійська компанія Hyperion Motors представила воднево-електричний суперкар XP-1.
Дивися повний текст У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео).
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 01:21
У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео)
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Дивися повний текст У США представили воднево-електричний суперкар (фото, відео).
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