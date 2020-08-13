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Пенсії в Україні: ПФУ повідомив
про виплати за серпень

Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про виплати за серпень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:49

Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про виплати за серпень

Пропонуємо до обговорення:
13 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:49

хммм..это теперь будет ежемесячная рубрика?
kdevil
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