13 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.
Дивися повний текст Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про виплати за серпень.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:49
Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про виплати за серпень
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Дивися повний текст Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про виплати за серпень.
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