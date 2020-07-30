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Кияни заборгували "Київводоканалу"
596 млн гривень...

Кияни заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:00

Кияни заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі столичних багатоповерхівок заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень.

Дивися повний текст Кияни заборгували \"Київводоканалу\" 596 млн гривень (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:00

Не платят за воду - отключайте. С холодной водой нет проблем. Но от услуг теплоснабжения отключиться и даже поставить индивидуальные приборы учета без согласия 50% жильцов дома нельзя. Вот это и есть основной источник неплатежей. Нельзя принудительно заставлять пользоваться услугой, а потом угрожать забрать зарплату, отказать в выезде за рубеж или конфисковать за это квартиру.
ygn
 
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