Жителі столичних багатоповерхівок заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень.
Дивися повний текст Кияни заборгували \"Київводоканалу\" 596 млн гривень (інфографіка).
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:00
Кияни заборгували "Київводоканалу" 596 млн гривень...
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Дивися повний текст Кияни заборгували \"Київводоканалу\" 596 млн гривень (інфографіка).
Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:00
Не платят за воду - отключайте. С холодной водой нет проблем. Но от услуг теплоснабжения отключиться и даже поставить индивидуальные приборы учета без согласия 50% жильцов дома нельзя. Вот это и есть основной источник неплатежей. Нельзя принудительно заставлять пользоваться услугой, а потом угрожать забрать зарплату, отказать в выезде за рубеж или конфисковать за это квартиру.
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