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Банда «чорних ріелторів» заволоділа нерухомістю у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою № 7 завершене досудове розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння учасниками злочинної організації об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн гривень.
Дивися повний текст Банда «чорних ріелторів» заволоділа нерухомістю у Києві на понад 200 млн грн
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R2
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:46
Ну теперь наймут нормальных адвокатов и купят подарочные сертификаты в тюрьму. Отсидят лет по 7 с комфортом и купят по вилле на сейшеловых островах. Жизнь удалась-дети обеспечены.
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romiks2009
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:01
как просто - ключ передал и в реестре делай что хочешь
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grajdanin
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