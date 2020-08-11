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Банда «чорних ріелторів»
заволоділа нерухомістю у Києві...

Банда «чорних ріелторів» заволоділа нерухомістю у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:46

Банда «чорних ріелторів» заволоділа нерухомістю у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою № 7 завершене досудове розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння учасниками злочинної організації об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн гривень.

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Ну теперь наймут нормальных адвокатов и купят подарочные сертификаты в тюрьму. Отсидят лет по 7 с комфортом и купят по вилле на сейшеловых островах. Жизнь удалась-дети обеспечены.
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как просто - ключ передал и в реестре делай что хочешь
grajdanin
 
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