У червні поточного року SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink.
Дивися повний текст Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість інтернету від Ілона Маска.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:10
Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість...
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Дивися повний текст Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість інтернету від Ілона Маска.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:10
Такими темпами они таки успеют к 2024-му развернуться, как и планировали.
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