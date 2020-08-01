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Тестувальники Starlink розповіли
про реальну швидкість...

Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:10

Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість...

Пропонуємо до обговорення:
У червні поточного року SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink.

Дивися повний текст Тестувальники Starlink розповіли про реальну швидкість інтернету від Ілона Маска.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:10

Такими темпами они таки успеют к 2024-му развернуться, как и планировали.
N0mad
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