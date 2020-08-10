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Зеленський про поетапне підвищення
"мінімалки": це кроки...

Зеленський про поетапне підвищення "мінімалки": це кроки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:56

Зеленський про поетапне підвищення "мінімалки": це кроки...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення із 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн – це перший етап. Впродовж 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.

Дивися повний текст Зеленський про поетапне підвищення \"мінімалки\": це кроки до цивілізованого рівня життя.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:56

"По словам Президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы"
Доходы вырастут , покупательская способность - нет. Сразу за этим последует инфляция.
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:10

Прекрасно, конечно. Но за счет чего минималка будет расти? С госдолга, с таким дефицитом? Ну посмотрим чем это закончится. Да к тому же, это касается только бюджетников.
Darina85
 
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