У Мінекономіки надали інформацію для людей, які втратили роботу та хочуть отримувати фінансову допомогу від держави.
Дивися повний текст Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:35
Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:35
Зачем эти справки с архива и труд книжки если данные все есть в дпа и любой может в интернетаюе просмотреть свою зп и держание налогов
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