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Що потрібно знати, якщо ви
втратили роботу і хочете...

Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:35

Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономіки надали інформацію для людей, які втратили роботу та хочуть отримувати фінансову допомогу від держави.

Дивися повний текст Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:35

Зачем эти справки с архива и труд книжки если данные все есть в дпа и любой может в интернетаюе просмотреть свою зп и держание налогов
l4567
 
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