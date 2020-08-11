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Облрада Тернопільщини заборонила
гральний бізнес в області

Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:03

Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії ухвалили рішення заборонити гральний бізнес на теиторії області з ініціативи фракції "Батьківщина"

Дивися повний текст Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області.
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