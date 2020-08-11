Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії ухвалили рішення заборонити гральний бізнес на теиторії області з ініціативи фракції "Батьківщина"
Дивися повний текст Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:03
Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області
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Дивися повний текст Облрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес в області.
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