Українська система публічних закупівель отримала 97,05 балів зі 100 можливих.
Дивися повний текст Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості публічних закупівель.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:43
Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості публічних закупівель.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:43
Ось результат реформ, зроблених при Порошенко. Але ж мудрий нарід вирішив, що гірше не буде... Тепер крок вперед, два назад.
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