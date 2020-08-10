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Україна посіла перше місце
в Рейтингу прозорості...

Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:43

Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості...

Пропонуємо до обговорення:
Українська система публічних закупівель отримала 97,05 балів зі 100 можливих.

Дивися повний текст Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості публічних закупівель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:43

Ось результат реформ, зроблених при Порошенко. Але ж мудрий нарід вирішив, що гірше не буде... Тепер крок вперед, два назад.
Sergius
 
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