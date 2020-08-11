|
|
|
АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) ретельно слідкуватиме за дотриманням конкуренції на новому ринку газу. В першу чергу, це стосується права клієнтів змінювати постачальника газу.
Дивися повний текст АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати постачальника газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89800
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:00
Каким образом он следит на сегодняшний день???Из кого выбирать?Ни какого рынка нет и вряд ли будет.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2063
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|