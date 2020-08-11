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АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти
могли вільно змінювати...

АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:00

АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) ретельно слідкуватиме за дотриманням конкуренції на новому ринку газу. В першу чергу, це стосується права клієнтів змінювати постачальника газу.

Дивися повний текст АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати постачальника газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:00

Каким образом он следит на сегодняшний день???Из кого выбирать?Ни какого рынка нет и вряд ли будет.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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