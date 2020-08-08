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Українців попередили про
подорожчання електроенергії

Українців попередили про подорожчання електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:40

Українців попередили про подорожчання електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:41

Понятно объем потребления сократился на 10% и кому то надо оплачивать бентли руководства и олигархов, эх не думал я что доживу до той поры когда мультик Чиполлино будет напоминать реальные события в стране :(
Осталось налог на воздух ввести.
rtsergey134
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:08

R2
Газ, электричество

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