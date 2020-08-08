Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:40
Українців попередили про подорожчання електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:41
Понятно объем потребления сократился на 10% и кому то надо оплачивать бентли руководства и олигархов, эх не думал я что доживу до той поры когда мультик Чиполлино будет напоминать реальные события в стране :(
Осталось налог на воздух ввести.
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