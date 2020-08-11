Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:40
Українців попередили про подорожчання електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:41
Понятно объем потребления сократился на 10% и кому то надо оплачивать бентли руководства и олигархов, эх не думал я что доживу до той поры когда мультик Чиполлино будет напоминать реальные события в стране :(
Осталось налог на воздух ввести.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:25
Треба більше "зелених" тарифів для "зелених" виборців.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:04
Вполне себе ожидаемая циничная прелюдия, после которой молчаливому партнеру останется Lie down, relax and have fun.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:15
Для этого надо загробить АЭС. Для того их народ строил, чтоб ахметкина бу-марионетка вместе со шморгалем загробила. Долго это все терпеть будем?
Додано: Суб 15 сер, 2020 00:29
Бедный Ахметка,мы так обеспокоены,чтобы он не обеднел.Украина,вставай!
Додано: Суб 15 сер, 2020 08:06
О чем плач Ярославны?! Ни сроков, ни цены , ничего. Так, бабка одна сказала.
Додано: Суб 15 сер, 2020 14:18
Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:22
А когда это первые 100 кВт стали «льготными»? Насколько я помню, было всё наоборот: при потреблении до 100 кВт платим обычную цену, а те, кто потребляет больше - тем повышенная. А теперь перевернули всё с ног на голову.
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