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Українців попередили про
подорожчання електроенергії

Українців попередили про подорожчання електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:40

Українців попередили про подорожчання електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:41

Понятно объем потребления сократился на 10% и кому то надо оплачивать бентли руководства и олигархов, эх не думал я что доживу до той поры когда мультик Чиполлино будет напоминать реальные события в стране :(
Осталось налог на воздух ввести.
rtsergey134
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:08

R2
Газ, электричество

Замечательно
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:25

Треба більше "зелених" тарифів для "зелених" виборців.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:04

  R2 написав:
Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.


Вполне себе ожидаемая циничная прелюдия, после которой молчаливому партнеру останется Lie down, relax and have fun.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:15

Для этого надо загробить АЭС. Для того их народ строил, чтоб ахметкина бу-марионетка вместе со шморгалем загробила. Долго это все терпеть будем?
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 00:29

Бедный Ахметка,мы так обеспокоены,чтобы он не обеднел.Украина,вставай!
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О чем плач Ярославны?! Ни сроков, ни цены , ничего. Так, бабка одна сказала.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 14:18

  SMOKE написав:О чем плач Ярославны?! Ни сроков, ни цены , ничего. Так, бабка одна сказала.

Знаємо ми ту наглу рижу "бабку". Краще її відспівати. :-)
Українець
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:22

А когда это первые 100 кВт стали «льготными»? Насколько я помню, было всё наоборот: при потреблении до 100 кВт платим обычную цену, а те, кто потребляет больше - тем повышенная. А теперь перевернули всё с ног на голову.
Gippo
 
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