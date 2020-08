Українців попередили про подорожчання електроенергії

Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:04

R2 написав: Після проведення місцевих виборів в Україні відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для населення.



Вполне себе ожидаемая циничная прелюдия, после которой молчаливому партнеру останется Lie down, relax and have fun.