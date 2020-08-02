Міністерство економіки 14 серпня оприлюднило урядовий прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.
Дивися повний текст Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:11
Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки
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Дивися повний текст Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:43
При росте 4.7 мы польшу догоним через 30 лет.... Тормознутые клоуны вас пора гнать состраны
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