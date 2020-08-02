RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекономіки опублікувало
макропрогноз на 3 роки

Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:11

Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки 14 серпня оприлюднило урядовий прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.

Дивися повний текст Мінекономіки опублікувало макропрогноз на 3 роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89804
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:11

Что курили, перед тем как ставить прогноз???
Галина441
 
Повідомлень: 202
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:43

При росте 4.7 мы польшу догоним через 30 лет.... Тормознутые клоуны вас пора гнать состраны
l4567
 
Повідомлень: 129
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси...
R2 » Чет 06 сер, 2020 08:14
2 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 12:19
yevgenant
Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 11:21
2 203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 11:37
_hunter
Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед
R2 » Нед 02 сер, 2020 09:23
2 445
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 15:34
Hella

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.