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Кабмін готує новий
розрахунок пенсій і субсидій

Кабмін готує новий розрахунок пенсій і субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:17

Кабмін готує новий розрахунок пенсій і субсидій

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в Україні будуть по-новому розраховувати штрафи, пенсії та інші соціальні виплати.

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