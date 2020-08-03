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Гнучкий курс гривні до долара
та низька інфляція: НБУ...

Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:25

Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
Після обговорення документ повинна затвердити Рада НБУ.

Дивися повний текст Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ планує зберегти політику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:25

Что вы можете знать, несчастные? Завтра в Мире доллар просядет в 2 раза по отношению к Евро (и к гривне), как пример.
sensei
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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