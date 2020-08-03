Після обговорення документ повинна затвердити Рада НБУ.
Дивися повний текст Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ планує зберегти політику.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:25
Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ планує зберегти політику.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:25
Что вы можете знать, несчастные? Завтра в Мире доллар просядет в 2 раза по отношению к Евро (и к гривне), как пример.
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