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За пів року заощадження населення
України скоротились на...

За пів року заощадження населення України скоротились на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:41

За пів року заощадження населення України скоротились на...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2020 року заощадження населення України скоротилися на близько 6%.

Дивися повний текст За пів року заощадження населення України скоротились на близько 6% - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:41

"Справка Finance.ua" первый пункт такой чудесный, что смысл теряется не один раз! Хотя звучит красиво...)
himikjus
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