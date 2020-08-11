У першому півріччі 2020 року заощадження населення України скоротилися на близько 6%.
Дивися повний текст За пів року заощадження населення України скоротились на близько 6% - НБУ.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:41
За пів року заощадження населення України скоротились на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За пів року заощадження населення України скоротились на близько 6% - НБУ.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:41
"Справка Finance.ua" первый пункт такой чудесный, что смысл теряется не один раз! Хотя звучит красиво...)
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