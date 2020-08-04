Власник групи DCH Олександр Ярославський готовий залучити 1 млрд доларів інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.
Дивися повний текст Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:55
Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для...
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Дивися повний текст Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.
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