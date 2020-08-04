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Ярославський готовий залучити
$1 млрд інвестицій для...

Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:55

Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для...

Пропонуємо до обговорення:
Власник групи DCH Олександр Ярославський готовий залучити 1 млрд доларів інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.

Дивися повний текст Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.
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