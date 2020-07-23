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Проїзд у столичних
маршрутках може здорожчати

Проїзд у столичних маршрутках може здорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:08

Проїзд у столичних маршрутках може здорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Приватні перевізники столиці, транспорт яких працює в режимі маршрутних таксі, звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням скорегувати функціонування пасажирських перевезень в місті.

Дивися повний текст Проїзд у столичних маршрутках може здорожчати.
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жду "Проезд в метро может подорожать..."
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:13

С какого перепуга?
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Investor_K
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