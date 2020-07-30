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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 5,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 223,00 млн доларів. При цьому Нацбанк не проводив інтервенції з продажу валюти.
Дивися повний текст НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 5,5 рази
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:13
ошибка в заголовке - не продажу, а покупку!
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