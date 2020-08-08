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Мінфін: Зростання мінімалки
збільшить надходження ЄСВ на...

Мінфін: Зростання мінімалки збільшить надходження ЄСВ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:00

Мінфін: Зростання мінімалки збільшить надходження ЄСВ на...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.

Дивися повний текст Мінфін: Зростання мінімалки збільшить надходження ЄСВ на 1,7 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:00

Ну да, если никто не закроется то так и будет.
Ну и если курс не подвинется ровно на столько же.
arheops
 
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