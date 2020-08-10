Українцям для призначення соціальної допомоги знадобиться низка документів.
Дивися повний текст Українцям назвали необхідні документи для отримання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:28
Українцям назвали необхідні документи для отримання...
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Дивися повний текст Українцям назвали необхідні документи для отримання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію.
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