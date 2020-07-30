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Мінцифри запрошує IT-компанії з Білорусі переїхати в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 сер, 2020 02:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України, спільно з українським IT-бізнесом, готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду IТ-компаній і фахівців із Білорусі в Україну.
Дивися повний текст Мінцифри запрошує IT-компанії з Білорусі переїхати в Україну
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