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Чіткі умови депозитів та
кредитів: НБУ пропонує змінити...

Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 08:36

Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив та пропонує до обговорення нові вимоги до договорів між банками та їх клієнтами.

Дивися повний текст Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити правила договорів (інфографіка).
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