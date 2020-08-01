|
|
Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 сер, 2020 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив та пропонує до обговорення нові вимоги до договорів між банками та їх клієнтами.
Дивися повний текст Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити правила договорів (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89807
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор