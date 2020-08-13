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Захист трудових прав: коли
понаднормова праця є незаконною

Захист трудових прав: коли понаднормова праця є незаконною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 09:54

Захист трудових прав: коли понаднормова праця є незаконною

Пропонуємо до обговорення:
Для застосування надурочних робіт обов’язково слід отримати дозвіл виборного органу первинної профспілки.

Дивися повний текст Захист трудових прав: коли понаднормова праця є незаконною.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 09:55

Смешно читать. Очень далеко от реальности.
di2gard
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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