|
|
Захист трудових прав: коли понаднормова праця є незаконною
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 сер, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Для застосування надурочних робіт обов’язково слід отримати дозвіл виборного органу первинної профспілки.
Дивися повний текст Захист трудових прав: коли понаднормова праця є незаконною
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89809
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 15 сер, 2020 09:55
Смешно читать. Очень далеко от реальности.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор