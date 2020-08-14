Експерти прогнозують, що прискориться інфляція і подорожчає долар.
Дивися повний текст Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень - експерти.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 09:59
Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...
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Дивися повний текст Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень - експерти.
Додано: Суб 15 сер, 2020 09:59
Повышение минималки ещё приводит и к уравниловке. Ставки более квалифицированных работников обычно при таком повышении не меняются. Это приводит к тому, что зарплаты уборщицы, вахтёра приближаются к зарплатам врача, научного сотрудника. Повышением минималки не решить деградацию экономики. На одном сельском хозяйстве будем через 10 лет иметь 10-15 млн. населения. Больше просто не нужно. Но, похоже, так и запланировано.
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