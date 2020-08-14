RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення мінімалки призведе
до подорожчання долара до...

Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 09:59

Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти прогнозують, що прискориться інфляція і подорожчає долар.

Дивися повний текст Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89809
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 09:59

Повышение минималки ещё приводит и к уравниловке. Ставки более квалифицированных работников обычно при таком повышении не меняются. Это приводит к тому, что зарплаты уборщицы, вахтёра приближаются к зарплатам врача, научного сотрудника. Повышением минималки не решить деградацию экономики. На одном сельском хозяйстве будем через 10 лет иметь 10-15 млн. населения. Больше просто не нужно. Но, похоже, так и запланировано.
ygn
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 19.02.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський про поетапне підвищення "мінімалки": це кроки...
R2 » П'ят 14 сер, 2020 11:56
7 209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 09:52
PasserBy
Українців попередили про подорожчання електроенергії
R2 » П'ят 14 сер, 2020 14:40
7 357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 08:06
SMOKE
Мінфін: Зростання мінімалки збільшить надходження ЄСВ на...
R2 » П'ят 14 сер, 2020 23:00
1 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 23:00
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.