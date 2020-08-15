Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...

Додано: Суб 15 сер, 2020 17:01

Сама по себе минималка ничего не значит и отжила свою суть много лет назад. Этот индикатор в основном используется для начисления налогов, штрафов и т.п. Поэтому для населения, а точнее для обычного украинца экономической пользы никакой, просто готовимся к более высоким налогам и штрафам. Какая связь тут с долларом, не совсем понятна. Мало кто сидит на минималке, те кто платят ЗП по минималке, означает что остальное идет в конверте и тут мы опять возвращаемся к ЕСВ, может и 18,5% много или почему сидят ЗП в тени? Думайте над этим, чем повышать минималку