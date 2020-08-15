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Підвищення мінімалки призведе
до подорожчання долара до...

Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 09:59

Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти прогнозують, що прискориться інфляція і подорожчає долар.

Дивися повний текст Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:01

Сама по себе минималка ничего не значит и отжила свою суть много лет назад. Этот индикатор в основном используется для начисления налогов, штрафов и т.п. Поэтому для населения, а точнее для обычного украинца экономической пользы никакой, просто готовимся к более высоким налогам и штрафам. Какая связь тут с долларом, не совсем понятна. Мало кто сидит на минималке, те кто платят ЗП по минималке, означает что остальное идет в конверте и тут мы опять возвращаемся к ЕСВ, может и 18,5% много или почему сидят ЗП в тени? Думайте над этим, чем повышать минималку
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:55

Re: Підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до.

от 4500 грн до 5 тыс. грн – 8,2%;
от 4173,01 грн до 4500,00 грн – 10,4%;
до 4173,00 грн – 5,4% штатных работников.

Точно минималка ничего не значит?
Giroi
 
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