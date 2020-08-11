Навряд чи курс повернеться до позначки, яка була до звільнення голови НБУ Якова Смолія.
Дивися повний текст Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від курсу гривні.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 11:25
Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від курсу гривні.
Додано: Суб 15 сер, 2020 11:26
Ручной нбу может обвалить грн. до 30 за два дня по просьбе зе..... А ставка установленая в ручном режиме якобы доя удешевления кредитов скоро завалит всю систему потому что рынок сам должен к ней прийти , уберите коррупцию и будет 1-2% как в европе.
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