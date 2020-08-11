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Чи подорожчає долар: банкір
розповів, чого очікувати від...

Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 11:25

Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від...

Пропонуємо до обговорення:
Навряд чи курс повернеться до позначки, яка була до звільнення голови НБУ Якова Смолія.

Дивися повний текст Чи подорожчає долар: банкір розповів, чого очікувати від курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 11:26

Ручной нбу может обвалить грн. до 30 за два дня по просьбе зе..... А ставка установленая в ручном режиме якобы доя удешевления кредитов скоро завалит всю систему потому что рынок сам должен к ней прийти , уберите коррупцию и будет 1-2% как в европе.
l4567
 
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