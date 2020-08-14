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Finance.ua: Як отримати в банку
довідку про те, що ви –...

Finance.ua: Як отримати в банку довідку про те, що ви –...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 11:57

Finance.ua: Як отримати в банку довідку про те, що ви –...

Пропонуємо до обговорення:
І навіщо вона потрібна
Найчастіше довідка з банку про наявність картки оформляється як частина пакету документів для оформлення візи. До отримання Україною «безвізу» це був дуже затребуваний документ, оскільки він був потрібен для отримання «Шенгену». Але без нього не обійтися і сьогодні, якщо ви захочете з'їздити, наприклад, в США або Велику Британію. У кожного банку свої умови видачі такої довідки. Ми розповімо, які тут можливі варіанти і як її оформити в кількох популярних українських банках.

Дивися повний текст Як отримати в банку довідку про те, що ви – власник картки
D2
 
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