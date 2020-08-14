Finance.ua: Как получить в банке справку о том, что вы –...

И зачем она нужна
Чаще всего справка из банка о наличии карты оформляется как часть пакета документов для оформления визы. До получения Украиной «безвиза» это был очень востребованный документ, поскольку он был нужен для получения «шенгена». Но без него не обойтись и сегодня, если вы захотите съездить, к примеру, в США или Великобританию. У каждого банка свои условия выдачи такой справки. Мы расскажем, какие тут возможны варианты и как ее оформить в нескольких популярных украинских банках.
Дивися повний текст Как получить в банке справку о том, что вы – держатель карты