Торік найдорожчою країною для життя у ЄС виявилася Данія. Місцеві витрачають на 41% більше, ніж у середньому жителі Євросоюзу.
Дивися повний текст Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 13:01
Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче
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Дивися повний текст Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче.
Додано: Суб 15 сер, 2020 13:01
Чтобы сравнивать это все с Украиной нужно взять категорию людей, которые могут в любой из этих стран заниматься одним и тем же делом. Это ІТшники. По другим нет смысла. Даже если ты здесь хороший юрист - без идеального датского ты там бесполезен.
И если брать ІТ - то они могут довольно быстро здесь купить себе жилье. А в Восточной Европе - цены выше, а это плюс ипотека 4%, которая вам накинет не малый дополнительный платеж. Да и рынок ІТ обычно не больше украинского. Хорошая
Если брать Западную Европу - то там ипотека 2% - но тех накоплений, за которые вы в Киеве купите квартиру - там хватит только на первоначальный взнос. Вся жизнь в ипотеке - не то, о чем все мечтают думая о Европе.
А зарплата до и после уплаты налогов совсем разные цифры в разных странах.
Людей, которые планируют всю жизнь снимать, лишь бы Европа - я в серьез не воспринимаю.
А по сравнению со стоимостью жилья - продукты и тренажерка это пыть.
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