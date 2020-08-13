Торік найдорожчою країною для життя у ЄС виявилася Данія. Місцеві витрачають на 41% більше, ніж у середньому жителі Євросоюзу.
Дивися повний текст Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 13:01
Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче.
Додано: Суб 15 сер, 2020 13:01
Чтобы сравнивать это все с Украиной нужно взять категорию людей, которые могут в любой из этих стран заниматься одним и тем же делом. Это ІТшники. По другим нет смысла. Даже если ты здесь хороший юрист - без идеального датского ты там бесполезен.
И если брать ІТ - то они могут довольно быстро здесь купить себе жилье. А в Восточной Европе - цены выше, а это плюс ипотека 4%, которая вам накинет не малый дополнительный платеж. Да и рынок ІТ обычно не больше украинского. Хорошая
Если брать Западную Европу - то там ипотека 2% - но тех накоплений, за которые вы в Киеве купите квартиру - там хватит только на первоначальный взнос. Вся жизнь в ипотеке - не то, о чем все мечтают думая о Европе.
А зарплата до и после уплаты налогов совсем разные цифры в разных странах.
Людей, которые планируют всю жизнь снимать, лишь бы Европа - я в серьез не воспринимаю.
А по сравнению со стоимостью жилья - продукты и тренажерка это пыть.
Додано: Суб 15 сер, 2020 14:09
Водитель автобуса, пекарь, агроном или там сантехник не могут заниматься тем же делом в другой стране? Как насчет специалистов по финансам и учету?
Додано: Суб 15 сер, 2020 15:35
Да, но это пройдет- жду падения доходности от аренды квартир в Киеве, как минимум, вдвое
Скоро(R)
Додано: Суб 15 сер, 2020 15:40
Достойно доверия!!! Блюдо в ресторане: фуагра или картофель фри? Аренда квартиры: коммуналка в Хацапетовке или аппартаменты в центре Киева? Вино и сигареты - отдельная песня.Ну, очень информативное сравнение. В топку .ыкспердов
Додано: Суб 15 сер, 2020 16:54
Вопросы по каждому пункту, аренда квартиры 4000 гр,комуналка 900 гр, транспорт 4 гр, блюдо 70 гр, капучача 20 гр кинр 60 гр. молоко 19 гр, яйцо 17 гр, вино 60 гр
Додано: Суб 15 сер, 2020 17:17
Вы ведь не думаете, что в других странах аренда жилья любого класса и в любом месте стоит одинаково? Вам дают средние цифры, чтобы можно было как-то сравнивать. Опять-таки, средние по данным Numbeo, что может быть не всегда 100% точно. Но если вы не доверяете приведенным цифрам, то всегда можете самостоятельно сравнить свой город с любым другим. Благо, вся информация по ценам и зарплатам доступна в интернете.
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:48
Re: Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче
Ответ очевиден, Украина на первом месте.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 23:08
Если бы в Украине была такая средняя зарплата,как в брехливой статистике,люди бы не уезжали массово работать за границу,бросая семьи.Украинцы уезжают,чтобы не работать за 4000-5000 тыс. гривен.
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