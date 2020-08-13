Порівняли ціни в Україні та Європі: де жити найдорожче

Додано: Суб 15 сер, 2020 13:01

Чтобы сравнивать это все с Украиной нужно взять категорию людей, которые могут в любой из этих стран заниматься одним и тем же делом. Это ІТшники. По другим нет смысла. Даже если ты здесь хороший юрист - без идеального датского ты там бесполезен.И если брать ІТ - то они могут довольно быстро здесь купить себе жилье. А в Восточной Европе - цены выше, а это плюс ипотека 4%, которая вам накинет не малый дополнительный платеж. Да и рынок ІТ обычно не больше украинского. Хорошаяпро релокейт.Если брать Западную Европу - то там ипотека 2% - но тех накоплений, за которые вы в Киеве купите квартиру - там хватит только на первоначальный взнос. Вся жизнь в ипотеке - не то, о чем все мечтают думая о Европе.А зарплата до и после уплаты налогов совсем разные цифры в разных странах.Людей, которые планируют всю жизнь снимать, лишь бы Европа - я в серьез не воспринимаю.А по сравнению со стоимостью жилья - продукты и тренажерка это пыть.