Механізм зміни постачальника газу в умовах відкриття ринку газу для населення максимально спрощений.
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Сколько можно печатать этот бред?Ни о каких поставщиках кроме нафтогаза население понятия не имеет.
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