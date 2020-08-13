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Ринок газу для населення:
як правильно змінювати...

Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03

Ринок газу для населення: як правильно змінювати...

Пропонуємо до обговорення:
Механізм зміни постачальника газу в умовах відкриття ринку газу для населення максимально спрощений.

Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03

Сколько можно печатать этот бред?Ни о каких поставщиках кроме нафтогаза население понятия не имеет.
sena_2008atp
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