Механізм зміни постачальника газу в умовах відкриття ринку газу для населення максимально спрощений.
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Сколько можно печатать этот бред?Ни о каких поставщиках кроме нафтогаза население понятия не имеет.
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:03
Re: Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
опа когда же будут проводить новые трубы к домам ? что то я не вижу новых труб которые проложили к моему дому ???
вон рынок электро энергии вроде как ввели а новые провода к моему дому не подвели как так ?
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:25
Никаких новых труб не будет. Будет стоимость доставки газа к вам по трубам местного облгаза, а чей конкретно это будет газ - местный, российский или какой спг-заморский - роли играть не будет.
Вы когда в супермаркет приходите газировки купить - там и Пепси и Кола и Оболонь и другие производители есть. Никто под каждого производителя газированной воды новый супермаркет не строит?
Или же ваш сотовый телефон: захотели сменить оператора сотовой связи - просто воткнули SIM-карту другого и всё - сам аппарат же при этом не меняете?
Также будет и с газом. Изучите как это в Европе устроено - все пользуются и никто не бузит.
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