Механізм зміни постачальника газу в умовах відкриття ринку газу для населення максимально спрощений.
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок газу для населення: як правильно змінювати постачальника.
Додано: Суб 15 сер, 2020 15:03
Сколько можно печатать этот бред?Ни о каких поставщиках кроме нафтогаза население понятия не имеет.
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:03
Re: Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
опа когда же будут проводить новые трубы к домам ? что то я не вижу новых труб которые проложили к моему дому ???
вон рынок электро энергии вроде как ввели а новые провода к моему дому не подвели как так ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Нед 16 сер, 2020 08:32
Рынка газа нет ( цены Нафтогаз монополист устанавливает), облгазы по большей мере принадлежат Фирташа, и Ахметову ( эти тоже драть будут не меньше Нефтегаза)
Додано: Нед 16 сер, 2020 09:40
Товариство, переходьте на бойлери та електроплити, досить залежить від бензоколонки.
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:15
Так транспортировка отдельно ,а поставщик отдельно,это ,те кто на хабе берут газ ,на втором месте компания Фирташа,зарегистрированная в Швейцарии,Филда кажется ,остальные не смотрела,но кажется мне всё тебе на манеже
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:25
Никаких новых труб не будет. Будет стоимость доставки газа к вам по трубам местного облгаза, а чей конкретно это будет газ - местный, российский или какой спг-заморский - роли играть не будет.
Вы когда в супермаркет приходите газировки купить - там и Пепси и Кола и Оболонь и другие производители есть. Никто под каждого производителя газированной воды новый супермаркет не строит?
Или же ваш сотовый телефон: захотели сменить оператора сотовой связи - просто воткнули SIM-карту другого и всё - сам аппарат же при этом не меняете?
Также будет и с газом. Изучите как это в Европе устроено - все пользуются и никто не бузит.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:09
всі видобувачі газу качають газ в одну трубу. Тільки кожен знає свої об,єми. А з спільної труби люди отримують газ і платять за спожите по лічильнику. зараз ТАС ЕРЕРДЖИ пропонує споживачам газ за фіксованою ціною на опалювальний сезон по 5.19гр за куб. нафтогаз за 5.25-- на рік. От і міркуйте з ким вам вигідніше співпрацювати.
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