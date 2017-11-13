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Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:53
Пропонуємо до обговорення:
10 серпня Служба автомобільних доріг у Миколаївській області уклала договір з ОАО «ДСТ №4 г. Брест» на поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв на ділянці км 188+570 – км 197+570 вартістю 182,45 млн гривень.
Дивися повний текст Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг
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Додано: Суб 15 сер, 2020 20:53
1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
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LutsMan
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:05
LutsMan написав:
1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
Что еще делать в богатой стране, как не воровать?
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:34
LutsMan написав:
Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!
А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
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Додано: Нед 16 сер, 2020 00:58
LutsMan написав:
1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
это еще не жесть.
у меня во дворе КМДА отремонтировала дворовую дорогу за 1 миллион гривен!!!
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