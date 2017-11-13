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Білоруси виграли тендер на
ремонт українських доріг

Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:53

Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг

Пропонуємо до обговорення:
10 серпня Служба автомобільних доріг у Миколаївській області уклала договір з ОАО «ДСТ №4 г. Брест» на поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв на ділянці км 188+570 – км 197+570 вартістю 182,45 млн гривень.

Дивися повний текст Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:53

1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.

И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:05

  LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.

И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.

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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:34

  LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!

А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:58

  LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.

это еще не жесть.
у меня во дворе КМДА отремонтировала дворовую дорогу за 1 миллион гривен!!!
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:18

  Grover написав:
  LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!

А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?

При существующей системе по некоторым пунктам в 8 раз. :cry:
При чём это всё ещё по Закону.
Да + на каждом этапе свой НДС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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