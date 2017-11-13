Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг
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10 серпня Служба автомобільних доріг у Миколаївській області уклала договір з ОАО «ДСТ №4 г. Брест» на поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв на ділянці км 188+570 – км 197+570 вартістю 182,45 млн гривень.
1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
Что еще делать в богатой стране, как не воровать?
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LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!
А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!
А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
При существующей системе по некоторым пунктам в 8 раз. При чём это всё ещё по Закону. Да + на каждом этапе свой НДС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
это еще не жесть. у меня во дворе КМДА отремонтировала дворовую дорогу за 1 миллион гривен!!!
Тю, ну вы даете Для команды боксера это как семечки, они вон для 1,8 км окружной на Оболонь заложили ценник в 1,2 миллиарда грн http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stoimo ... -raza.html И то, там же еще не финиш. Так что, глядя на Шулявку, понятно всем, что сумма эта явно не финальная. Выходит почти 1 миллиард за км. Вот где масштаб!
Шли в Европу. Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
У вас документы на щебень есть? Где в вашей розничной цене цена собственно щебня? Вы ведь понимаете, что стоимость левых материалов может быть ниже в разы.