Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг
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10 серпня Служба автомобільних доріг у Миколаївській області уклала договір з ОАО «ДСТ №4 г. Брест» на поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв на ділянці км 188+570 – км 197+570 вартістю 182,45 млн гривень.
1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
Что еще делать в богатой стране, как не воровать?
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LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!
А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
LutsMan написав:Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже!
А вы логистику посчитали? Провезти по области и порожняком назад (транспортные расходы + трудочасы). Плюс все выплаты в белую (а это гарантированно НДС 20% в цене), з/п водителя - по трудовой. Щебень должен быть сертифицирован ибо дорожное полотно, официальное строительство, а на него гарантия качества. Дальше перечислять аргументы удорожания?
При существующей системе по некоторым пунктам в 8 раз. При чём это всё ещё по Закону. Да + на каждом этапе свой НДС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
это еще не жесть. у меня во дворе КМДА отремонтировала дворовую дорогу за 1 миллион гривен!!!
Тю, ну вы даете Для команды боксера это как семечки, они вон для 1,8 км окружной на Оболонь заложили ценник в 1,2 миллиарда грн http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stoimo ... -raza.html И то, там же еще не финиш. Так что, глядя на Шулявку, понятно всем, что сумма эта явно не финальная. Выходит почти 1 миллиард за км. Вот где масштаб!
Шли в Европу. Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.
LutsMan написав:1 миллион долларов США за РЕМОНТ 1 км дороги! Жесть.
И в догоночку, чтобы понимать почему такая цена - "Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3" Не далее как месяц назад покупал КАМАЗ щебня такой же фракции - 320 грн/тонна и это РОЗНИЧНАЯ цена. В 1 м3 входит 1,35 тонны, т.е. на ОПТОВОЙ закупке у них получилась цена 496 грн/тонну или в полтора раза дороже! Кстати, оптовая цена начинается от 90 грн, розничная цена с самовывозом 150 грн /тонна. Т.е. цена на тендере задирается минимум в ПЯТЬ раз. Вот вам и ответ, почему белорусам, азербайжанцам, даже туркам выгодно здесь тендеры выигрывать.
У вас документы на щебень есть? Где в вашей розничной цене цена собственно щебня? Вы ведь понимаете, что стоимость левых материалов может быть ниже в разы.
Gastarbaiter написав:У вас документы на щебень есть? Где в вашей розничной цене цена собственно щебня?
Еще один свидетель "накладных расходов" в цене строй материалов ? Спрошу тогда иначе - сколько самосвалов строительных материалов лично Вы купили за последние 3-5 лет ? Ну чтобы я понимал с кем имею дело и не метал тут бисер.
Gastarbaiter написав:Вы ведь понимаете, что стоимость левых материалов может быть ниже в разы.
Я не у дорожников ворованный щебень покупал, а на строительном складе, где горы этого щебня в высоту как пятиэтажный дом.
Gastarbaiter написав:Вы ведь понимаете, что стоимость левых материалов может быть ниже в разы.
Я не у дорожников ворованный щебень покупал, а на строительном складе, где горы этого щебня в высоту как пятиэтажный дом.
Я не для полемики с Вами, но объясните оппоненту, что "склад" - это уже, как минимум второе звено после карьера и дробилки - т.е. Уже плюс 20% НДС, транспортировки, хранения, отгрузки,....
Сейчас много кричат... - натолкнулся случайно на рекламу Михо:
Вот что Саакашвили натворил в Одессе за 1.5 года. При том что Петя вставлял палки в колеса когда Миша Работал! Саакашвили был губернатором Одесской области всего 18 месяцев. За это время он успел сделать следующее: 1) Борьба с коррупцией — сменил всю верхушку правоохранительной вертикали в области (таможня, МВД, прокуратура); — открыл общественную приемную при областном администрации и Центр обслуживания граждан (паспорт выдают за 1 день); — уволил 26 районных глав администраций и набрал новых по открытому конкурсу (2,5 тысячи заявок, 522 собеседования). 2) Авиа сообщение — заставил владельца аэропорта Одессы построить новый терминал за 1 год на частные инвестиции; — начато строительство новой взлетно-посадочной полосы для приема крупных самолетов; — ввел принцип «открытого неба» — запустил лоукостеры в Одессу; — открыл 3 новых маршрута в соседние страны для привлечения туристов из Европы; — снял монополию «национального перевозчика» на рейс Одесса-Киев и цена упала до $20 за 1 час полета. 3) Трасса Одесса-Рени — время в пути сократилось с 7 до 3 часов; — ремонт 295 км занял 1 (!) год и стоил $70 млн ($0.2 млн за 1 км); — переехал в придорожный палаточный офис чтобы лично следить за работой дорожников; — всю трассу поделил на 50 лотов по 5 км чтобы создать конкуренцию между компаниями. 4) Таможня — сократил простой грузов при растаможке с 3 недель до 3 часов (!) за счет чего выросли таможенные сборы; — построен новый терминал с электронной системой растаможки грузов. - Саакашвили открыл свободный проход к морю, для людей, убрав ограждения ! И все это было сделано в стране, которая ведет активные военные действия. PS. Интересные факты о Саакашвили: — в 2005 году сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон выдвинули его на Нобелевскую премию мира. — кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, украинским, русским, мегрельским.»
Согласно пункта 3 - это разница в качестве дороги? Вернее её класса? - Или это по грузински всё эмоциональный пафос без лишнего содержания?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.