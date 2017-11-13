Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг

Вот что Саакашвили натворил в Одессе за 1.5 года. При том что Петя вставлял палки в колеса когда Миша Работал!

Саакашвили был губернатором Одесской области всего 18 месяцев. За это время он успел сделать следующее:

1) Борьба с коррупцией — сменил всю верхушку правоохранительной вертикали в области (таможня, МВД, прокуратура);

— открыл общественную приемную при областном администрации и Центр обслуживания граждан (паспорт выдают за 1 день);

— уволил 26 районных глав администраций и набрал новых по открытому конкурсу (2,5 тысячи заявок, 522 собеседования).

2) Авиа сообщение

— заставил владельца аэропорта Одессы построить новый терминал за 1 год на частные инвестиции;

— начато строительство новой взлетно-посадочной полосы для приема крупных самолетов;

— ввел принцип «открытого неба» — запустил лоукостеры в Одессу;

— открыл 3 новых маршрута в соседние страны для привлечения туристов из Европы;

— снял монополию «национального перевозчика» на рейс Одесса-Киев и цена упала до $20 за 1 час полета.

3) Трасса Одесса-Рени

— время в пути сократилось с 7 до 3 часов;

— ремонт 295 км занял 1 (!) год и стоил $70 млн ($0.2 млн за 1 км);

— переехал в придорожный палаточный офис чтобы лично следить за работой дорожников;

— всю трассу поделил на 50 лотов по 5 км чтобы создать конкуренцию между компаниями.

4) Таможня

— сократил простой грузов при растаможке с 3 недель до 3 часов (!) за счет чего выросли таможенные сборы;

— построен новый терминал с электронной системой растаможки грузов.

- Саакашвили открыл свободный проход к морю, для людей, убрав ограждения !

И все это было сделано в стране, которая ведет активные военные действия.

PS.

Интересные факты о Саакашвили:

— в 2005 году сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон выдвинули его на Нобелевскую премию мира.

— кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, украинским, русским, мегрельским.»