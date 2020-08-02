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Як дізнатися розмір пенсії
і страховий стаж: у...

Як дізнатися розмір пенсії і страховий стаж: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:42

Як дізнатися розмір пенсії і страховий стаж: у...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які збираються на пенсію, можуть через сайт Пенсійного фонду перевірити свій страховий стаж і суму майбутніх виплат.

Дивися повний текст Як дізнатися розмір пенсії і страховий стаж: у Пенсійному фонді дали пораду.
R2
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