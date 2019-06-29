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Київ увійшов до ТОП-30 найкращих міст світу для фрилансерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 сер, 2020 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Столиця України, місто Київ, увійшов в ТОП-30 кращих міст світу для роботи віддалених співробітників.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 08:01
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